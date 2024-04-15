ПОЛИТИКА
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Очевидцы аварии на канатной дороге в Анталье: мы не знали, выживем или нет
Студентка Нур Чекин и ее мать Рабия Кучук рассказали, что пережили 12 апреля во время аварии на канатной дороге в Анталье. В тот день одна из опор канатки надломилась и при падении ударила кабину, в которой в этот момент находились восемь человек, один из них погиб, остальные попали в больницу с увечьями. #Турция #Анталья #канатнаядорога #авария #очевидцы #дроны #истребители
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15 апреля 2024 г.
Истории
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