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Гагаузов оставят без русского «Мира»
Национальный банк Молдовы не разрешил жителям Гагаузской автономии пользоваться российской платежной системой «Мир»
Гагаузов оставят без русского «Мира»
Владимир Путин и Евгения Гуцул / Фото: Reuters / Others
15 апреля 2024 г.

В Национальном банке Молдовы не разрешили выдавать жителям Гагаузской автономии банковские карты «Мир», несмотря на прошлое обещание главы автономии.

«Деятельность в рамках карточной платежной системы «Мир» может осуществляться только после получения разрешения Национального банка Молдовы, а Нацбанк такого разрешения не выдавал», — заявили в Национальном банке.

Ранее глава автономии гагаузов Евгения Гуцул в ходе встречи с представителями российского «Промсвязьбанка» объявила о сотрудничестве и использовании карт «Мир» в Гагаузии, в рамках которых гагаузским пенсионерам и бюджетникам обещана ежемесячная помощь в размере 2000 леев со стороны России.

«Это очень важный момент для нас. Россия снова спасла наш народ и подтвердила свой статус друга и защитника гагаузов. Наши специалисты уже работают над техническим, организационным и юридическим вопросами этой программы», — заявила тогда Гуцул.

С апреля лидер Гагаузии озвучила ряд резонансных высказываний: в начале месяца Гуцул пригрозила Молдове созданием независимой Гагаузской республики в случае объединения Молдовы и Румынии.

Позже в эфире российского Первого канала Гуцул допустила ввод молдавской армии и роспуск Гагаузской автономии. На прошлой неделе глава автономии гагаузов пообещала обратиться за защитой РФ, если Молдова введет войска в регион.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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