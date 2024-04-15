Вице-президент Джевдет Йылмаз заявил в воскресенье, что Турция надеется на скорейшую деэскалацию напряженности в регионе и привлечение внимания к преступлениям против человечности и гуманитарный кризис, разворачивающиеся в секторе Газа. В эксклаве в результате израильских атак с октября 2023 года погибло более 33 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей.

«Как Турция, мы продолжим прилагать все усилия для достижения прекращения огня, обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи угнетенному палестинскому народу и инициирования политического процесса, направленного на установление постоянного мира между двумя государствами», — заявил он на медиаплатформе X.

Йылмаз подчеркнул, что «те, кто безоговорочно поддерживает Израиль, умалчивая о массовых убийствах, способствуют эскалации напряженности в регионе и становятся соучастниками преступлений администрации Нетаньяху».

Он вновь обратился к международному сообществу с призывом соблюдать верховенство закона, поддержать правосудие и остановить израильские атаки. «В войне нет победителей, есть только проигравшие в справедливом мире», — подчеркнул вице-президент.

Иран запустил шквал беспилотников и ракет по Израилю в конце субботы в ответ на нападение на иранское консульство в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли несколько иранских командиров. Иран выпустил более 300 беспилотников, многие из которых, как сообщают израильские СМИ, были перехвачены системами ПВО Израиля.

Анкара находится в состоянии повышенной готовности и поддерживает контакты с Тегераном, а также с Вашингтоном. По словам анонимного турецкого источника, Иран заранее проинформировал Турцию о планируемой операции против Израиля, а Вашингтон передал Тегерану через Анкару, что любые его действия должны быть «в определенных рамках».

По словам источника, министр иностранных дел Хакан Фидан на прошлой неделе разговаривал со своими американскими и иранскими коллегами, чтобы обсудить планируемую операцию Ирана, и добавил, что Анкара была поставлена в известность о возможном развитии событий.

По словам источников, глава МИД Турции Фидан во время телефонного разговора с его американским коллегой Энтони Блинкеном в воскресенье напомнил госсекретарю США, что именно конфликт в Газе лежит в основе израильско-иранской проблемы. Глава турецкой дипломатии подчеркнул необходимость прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса.

Он также подчеркнул обеспокоенность Турции по поводу расширения географии кризиса, добавив, что Турция «неоднократно заявляла» о риске перерастания ситуации в Газе в региональный конфликт с момента его обострения.