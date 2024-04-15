У Израиля нет выбора, кроме как ответить на иранскую атаку, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант своему коллеге из США Ллойду Остину в воскресенье. Об этом изданию Axios сообщили два знакомых с темой источника, в том числе один американский чиновник.

Галант сказал Остину в телефонном разговоре в воскресенье, что Израиль не может позволить запускать баллистические ракеты по своей территории без ответа, сообщили американский чиновник и источник, осведомленный о разговоре. Израиль не согласится с ситуацией, при которой Иран отвечает прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удар по целям в Сирии, добавил Галант.

Израильский военный кабинет собрался в понедельник, чтобы обсудить возможные ответные меры Израиля.

13 апреля Иран запустил около 350 ударных беспилотников и ракет по Израилю. По словам официальных лиц, большинство беспилотников и ракет были перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля израильскими, американскими, британскими, французскими, иорданскими и саудовскими силами. Иранская воздушная операция стала ответом на авиаудар, нанесенный Израилем 1 апреля по комплексу иранских дипломатических зданий в Сирии. В результате того удара погибли высокопоставленные иранские офицеры.

Администрация Байдена и ряд других западных стран, являющихся союзниками Израиля, призывают правительство Биньямина Нетаньяху не торопиться с ответными мерами против Ирана, которые могут привести к новой войне в регионе.

«Вы победили. Возьмите победу», — сказал Байден Нетаньяху, предупредив, что США не поддержат какую-либо израильскую контратаку против Ирана.

По словам источников, Остин передал своему коллеге послание, аналогичное тому, которое президент Байден дал Нетаньяху в субботу. Глава Минобороны США подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Пентагон и Министерство обороны Израиля сообщили также, что Остин и Галант обсудили усилия по созданию международной и региональной коалиции против Ирана.