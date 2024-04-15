Российские верфи, оказавшиеся под международными санкциями, продолжают получать комплектующие из европейских стран для ремонта и строительства кораблей. В том числе тех, что используются в войне с Украиной. Об этом сообщает расследование «Русской службы Би-би-си».

В материале сообщается, что поставки осуществляются через европейские компании, часть из которых имеют совместное владение с российскими верфями. «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и Зеленодольский завод им. Горького в Татарстане — два таких предприятия, находящиеся под санкциями. Тем не менее, они продолжают успешно закупать необходимые детали за рубежом, благодаря партнерству с компаниями из Хорватии, Италии и Латвии.

Среди прочего, расследование выделяет деятельность хорватской компании Adria Winch, которая более 20 лет сотрудничает с российскими верфями, поставляя оборудование как для гражданских, так и военных судов. Несмотря на введенные в 2014 году санкции, Adria Winch продолжила свою работу в РФ, расширив сотрудничество и создав совместные предприятия.

В 2016 году было создано предприятие «Адриа Винч Зеленодольск» с участием холдинга «Ак Барс», в который входит Зеленодольский завод. Это совместное предприятие регулярно поставляет европейские детали заводу, значительно облегчая процесс импортозамещения. Помимо этого, Adria Winch создала филиалы в Москве и других городах России. Это позволило компании обходить прямые санкции и продолжать поставки через российские дочерние филиалы. В 2022 году компания поставила в РФ оборудование на сумму более 700 тыс. евро.

Это подтверждает экс-глава компании Миливой Перузович, который отмечает сложности с определением конечного получателя поставляемых деталей.

Итальянская Melcal, производитель судовых кранов, также упоминается в расследовании как поставщик оборудования для российских военных судов. По данным «Би-би-си», фирма поставила краны и запчасти к ним для вспомогательных судов ВМФ России.

Латвийская Marine Systems, согласно материалу, также занимается поставками судового оборудования в Россию, в том числе для военных кораблей. При этом в декларациях указывается, что запчасти предназначены для гражданских судов. Владелец компании, Игорь Смолин, избавившись от латвийских активов, продолжает контролировать связанные с ней российские компании. Фирма закупает корабельное оборудование немецкого, японского и американского производства.