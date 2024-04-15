Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Согласно сообщению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также глобальные и региональные вопросы, включая атаки Израиля по сектору Газа и гуманитарную ситуацию в регионе.

Президент Эрдоган заявил, что исламский мир должен объединить усилия, чтобы прекратить жестокие нападения Израиля и привлечь его к ответственности за совершенные преступления против человечности.

Он также подчеркнул необходимость как можно скорее обуздать Израиль и действовать обдуманно, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Кроме того, президент Эрдоган и эмир Катара Аль Тани взаимно поздравили друг друга с Праздником Ураза-байрам.