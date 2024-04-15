ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган созвонился с эмиром Катара
Турция и Катар обсудили отношения двух стран, ситуацию в секторе Газа и необходимость остановить жестокие атаки Израиля
Президент Эрдоган созвонился с эмиром Катара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани / Фото: АА (архив) / Others
15 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Согласно сообщению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также глобальные и региональные вопросы, включая атаки Израиля по сектору Газа и гуманитарную ситуацию в регионе.

Президент Эрдоган заявил, что исламский мир должен объединить усилия, чтобы прекратить жестокие нападения Израиля и привлечь его к ответственности за совершенные преступления против человечности.

Он также подчеркнул необходимость как можно скорее обуздать Израиль и действовать обдуманно, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Кроме того, президент Эрдоган и эмир Катара Аль Тани взаимно поздравили друг друга с Праздником Ураза-байрам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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