Саудовская Аравия признала, что помогла военной коалиции Израиля, США, Иордании, Великобритании и Франции отразить иранскую атаку на еврейское государство. Об этом говорится в публикации на сайте королевской семьи страны.

Сообщение на сайте семьи Саудов ссылается на статью израильского издания KAN News об участии Саудовской Аравии в военной оборонительной операции, в ходе которой 99 % иранских беспилотников и ракет, как сообщается, были уничтожены в воздухе.

Многие из беспилотников и ракет должны были пролететь над воздушным пространством Иордании и Саудовской Аравии, чтобы достичь Израиля. Иордания публично заявила о своем участии в перехвате ракет и беспилотников, в то время как Саудовская Аравия лишь опубликовала на своем веб-сайте статью, обобщившую то, что источник из королевской семьи Саудовской Аравии сообщил Kan.

«Этот человек деликатно признает предполагаемую причастность Саудовской Аравии к предотвращению беспилотных атак Ирана, направленных на Израиль накануне вечером, отмечая, что воздушное пространство Саудовской Аравии автоматически перехватывает любой подозрительный объект», — говорится в статье на веб-сайте королевской семьи.

Этот же представитель раскритиковал Иран, обвинив Тегеран в разжигании войны в секторе Газа. По информации KAN, это является намеренной попыткой разрушить достигнутый прогресс в нормализации отношений с Израилем. По словам представителя королевства, Иран поддерживает терроризм и мир должен был обуздать его гораздо раньше.

За несколько недель до начала войны в Газе в октябре 2023 года США вели активную дипломатическую деятельность по продвижению трехсторонней сделки. Предполагалось, что она будет включать стратегический пакт между Эр-Риядом и Вашингтоном против Ирана, соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем и возобновление усилий по созданию палестинского государства.

В результате израильской военной агрессии против сектора Газа с октября 2023 года погибло более 33 тыс. палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. Самый большой ущерб в результате израильских авиаударов, по оценкам, нанесен на севере эксклава и в районе города Газа. Там было разрушено около 60% жилых строений, в результате чего более 1 млн человек остались без крова.