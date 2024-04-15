Воздушная военная операция Ирана заставила власти Израиля перенести вторжение в Рафах — последний город сектора Газа, куда израильская армия еще не совершала наземного наступления. Израиль планировал атаковать Рафах в течение нескольких дней. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники из числа чиновников Израиля.

Согласно разговору с одним из источников CNN, армия Израиля собиралась в понедельник разбрасывать с воздуха листовки с предупреждением гражданского населения Рафаха.

По словам другого чиновника, планы военного руководства Израиля по-прежнему в силе и руководство страны «полно решимости» наступать на юг сектора Газа, где находится Рафах. При этом источникам ничего не известно о конкретных сроках военных действий и планах эвакуации мирных палестинцев из зоны планируемого вторжения.

Представители военного руководства Израиля пока не дали никаких комментариев относительно этой публикации CNN.

13 апреля Тегеран запустил около 350 ударных беспилотников и ракет в сторону Израиля. Нападение стало ответом на израильский воздушный удар, нанесенный двумя неделями ранее по дипломатическим зданиям Ирана в Дамаске. В результате авиаудара были убиты высокопоставленные иранские военнослужащие.