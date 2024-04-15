ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: Израиль защитили — сможете и Украину
Президент Украины заявил, что союзники Израиля «остудили» Иран и не допустили разрушения его инфраструктуры
Зеленский: Израиль защитили — сможете и Украину
Владимир Зеленский / Фото: Reuters / Others
15 апреля 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешные совместные усилия союзников Израиля заставили Иран «остыть» и не дали ему уничтожить израильскую инфраструктуру. Об этом глава украинского государства написал в своем Telegram-канале.

«Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины», — отметил Зеленский.

По его словам, западные страны имеют возможность защитить Украину так же, как они защитили Израиль от атаки Ирана. Зеленский подчеркнул, что для защиты стран не требуется «активация 5 статьи, достаточно только политической воли».

Украинский президент также отметил, что Украина, как и Израиль, не является членом НАТО. Он выразил благодарность «друзьям, которые понимают это и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит».

«Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно», — заключил Зеленский.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю. Израильские системы ПВО, американские войска, а также военные Великобритании и Иордании сбили большую часть атакующих целей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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