Израильская военная авиация завершила подготовку к возможной атаке на Иран. Об этом в понедельник сообщила общественная вещательная компания Израиля KAN.

Вещатель также сообщил, что Тель-Авив планирует «ограниченный ответ», который позволит сдержать Иран и избежать разрастания конфликта до масштабов войны. При этом в сообщении говорится, что Израиль стремится оставить сектор Газа в качестве основного поля боя и не хочет превращать его во второстепенный фронт.

Что касается характера планируемой израильской атаки, то, по мнению KAN, ответом Израиля могут стать убийства внутри Ирана или широкомасштабная кибератака. KAN, ссылаясь на израильского чиновника, сообщил, что Израиль обещал проинформировать США перед началом любой атаки против Ирана.

Утром в понедельник начальник штаба израильской армии Герци Ха-Леви заявил, что Израиль намерен ответить на иранскую атаку, совершенную накануне.

Иран запустил более 300 беспилотников и ракет по Израилю в субботу в ответ на воздушный удар 1 апреля по иранскому консульству в Дамаске. В результате израильского удара тогда погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе высокопоставленные офицеры Революционной гвардии Ирана.