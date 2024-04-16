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«Поможем, но в кредит»
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал свой план, предусматривающий помощь Украине, Израилю, Тайваню и стратегию национальной безопасности
«Поможем, но в кредит»
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон / Photo: Reuters
16 апреля 2024 г.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил план, согласно которому поддержка союзников будет рассмотрена через серию отдельных голосований. План включает в себя четыре различных голосования, каждое из которых направлено на оказание помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также на общие приоритеты национальной безопасности. Отмечается, что часть помощи Украине предлагается предоставить в форме кредитов, а не грантов, сообщает издание The Hill.

Майк Джонсон представил свое предложение на закрытой конференции Республиканской партии. Собрание прошло в подвале Капитолия в понедельник после нескольких месяцев задержек и обсуждений. Некоторые консервативные законодатели выразили недовольство тем, что план не включает меры по усилению безопасности на границе США с Мексикой в качестве условия для предоставления дополнительной помощи Украине.

В отличие от подхода Сената, который предложил законопроект об иностранной помощи на сумму 95 млрд долларов, объединяющий все аспекты помощи в один пакет, Джонсон выдвинул идею проведения отдельных голосований по каждому направлению: Украине, Израилю, Тайваню и приоритетам национальной безопасности.

Четвертый законопроект, касающийся национальной безопасности, включает в себя инновационные подходы к финансированию помощи Украине. Он предусматривает использование арестованных российских активов для оплаты помощи, а также предлагает предоставлять часть этой помощи в форме займов. Кроме того, законопроект включает новые санкции против Ирана в ответ на недавние удары по Израилю.

Майк Джонсон заявил, что текст законопроектов будет опубликован «примерно во вторник», дав законодателям 72 часа для ознакомления с ним. Это позволит Палате проголосовать за отдельные законопроекты уже в пятницу вечером.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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