Впервые за несколько лет Apple уступила первенство на рынке смартфонов своему главному конкуренту Samsung. По данным IDC, за первые три месяца 2024 года Samsung продал 60,1 млн устройств, опередив Apple, которая реализовала 50,1 млн iPhone.

При этом доля Apple на рынке составила 17,3%, а Samsung — 20,8%.

Успех Samsung связывают с выпуском флагманской модели Galaxy S24 в начале года. В то же время продажи Apple падают второй квартал подряд, в том числе из-за проблем в Китае.

Мировой рынок смартфонов в целом вырос на 7,8%, а на третьем месте по итогам квартала расположилась Xiaomi с долей на рынке в 14,1%.

Стоит отметить, что в марте 2024 года Министерство юстиции США подало иск к Apple, обвинив компанию в установлении монополии на рынке смартфонов.