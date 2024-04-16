Безответно

США не будут участвовать ни в одной из наступательных операций Израиля, Вашингтон настаивает на том, чтобы Израиль не предпринимал что-либо, что может обернуться дальнейшей эскалацией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, в ближайшее время может состояться ответ Тель-Авива на атаку Ирана.

13 апреля свыше 300 беспилотников и ракет было запущено по территории Израиля. В Тегеране это назвали ответом на атаку своего консульства в Дамаске, в результате которой погибли два высокопоставленных иранских генерала и пять офицеров Революционной гвардии Ирана.

Как сообщили в Тель-Авиве, Израиль перехватил 99% целей и его инфраструктура особо не пострадала. В Тегеране в свою очередь подчеркнули, что все цели операции достигнуты.

Вслед за этим 14 апреля состоялось заседание военного кабинета министров Израиля, по итогам которого официальные лица не сделали никаких заявлений. При этом из западных СМИ, которые ссылаются на свои источники, поступает противоречивая информация.

Так, газета The New York Times сообщила о планах Израиля «несомненно отреагировать на атаку Тегерана». Также отмечалось, что Тель-Авив будет координировать свой ответ с союзниками. С кем именно будут происходить консультации, издание, правда, не уточнило.

Интернет-портал Axios в свою очередь утверждает, что израильские министры и генерал-лейтенанты запаса Бени Ганц и Гади Айзенкот предлагали немедленно начать атаку против Ирана в ответ на его атаку, уверяя, что «чем дольше Израиль будет ждать, тем труднее ему будет добиться международной легитимности» для нанесения ответного удара». Также они настаивали, что немедленная контратака Израиля «скорее всего помешает Ирану начать еще одну атаку».

Против этого, как сообщает портал, выступили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие члены военного кабинета. Один из израильских неназванных чиновников, на которого ссылается Axios, утверждает, что было несколько вариантов возмездия, но вначале глава израильского правительства хотел дождаться звонка из Вашингтона от президента США Джозефа Байдена.

В разговоре с израильским премьером американский лидер отговорил Тель-Авив наносить ответные удары. Он, в частности, постарался убедить Нетаньяху, что успешное отражение атаки — «уже крупная стратегическая победа Израиля, не требующая возмездия».

Также президент США, как пишут американские СМИ, предупредил, что Вашингтон не поддерживает операции против Ирана и не будет в них участвовать.

Телеканал CNN сообщил, что военный кабинет по итогам многочасового заседания так и не принял решения по ответному удару и в целом «Тель-Авив не настроен на значительную эскалацию в отношениях с Тегераном». При этом израильской армии все же было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

Варианты возмездия

Не исключено, что ответ Израиля будет похож на атаки Ирана и не принесет разрушительных последствий, поскольку Тегеран будет стараться не доводить дело до еще большей эскалации. В целом у Тель-Авива есть несколько вариантов ответа, среди них — удар по ядерным объектам Ирана.

Тегерану в сложившейся ситуации было важно сохранить лицо в качестве региональной державы, но при этом он также стремился не обострять ситуацию.

К этому же призывает и американский лидер Джозеф Байден. Демократической администрации в свете предстоящих выборов президента невыгодна еще большая эскалация на Ближнем Востоке. При этом нельзя исключать, что Тель-Авиву дадут еще больше снарядов, техники и других военных средств.

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что с израильским ответом может возникнуть двоякая ситуация. «С одной стороны, иранская атака не привела ни к каким разрушениям, обошлось без жертв, соответственно, можно было бы спустить все на тормозах, ведь на израильтян давят американцы, поскольку они не заинтересованы в дальнейшей эскалации. Иранцы своих целей добились, их цель прежде всего была в создании медийного эффекта после атаки на их консульство в Дамаске. Казалось бы, можно и не отвечать», — считает политолог.

Но есть и обратная сторона медали, подчеркнул он.

«С другой стороны, израильскую территорию уже обстреливали, но делали это из сектора Газа, из Ливана, а тут получается, что обстрелял сам Иран. Пусть и обошлось без жертв и разрушений, но создан очень важный прецедент, что Тегеран наносит масштабные удары по израильской территории, причем с использованием массы беспилотников, ракет. Этот прецедент сопровождался тем, что Израиль не сам оборонялся, а ему помогали американцы, иорданцы и другие союзники», — пояснил эксперт.

По мнению специалиста, в этом случае «Израилю придется отвечать». «Перед премьер-министром Биньямином Нетаньяху стоит еще один вызов — его внутренние оппоненты. Если он будет отвечать недостаточно жестко на эту иранскую атаку, то станет объектом обвинений со стороны оппозиции, со стороны разных политических сил. Он это прекрасно понимает», — добавил аналитик.

Онтиков полагает, что скатываться в войну с Ираном Нетаньяху не хочет — на него давят американцы. «Но при этом ответить нужно. Теперь израильтянам вместе с премьер-министром нужно будет выбирать некую формулу, которая позволила бы, с одной стороны, создать медийный эффект, что ответ есть, что Израиль не допускает такого отношения к себе, что он достаточно жестко реагирует на такие прецеденты, но при этом чтобы это не привело к разрастанию ситуации до большой войны на Ближнем Востоке», — уверен востоковед.

Онтиков полагает, что, скорее всего, израильтяне будут отвечать. «Если они этого не сделают, это будет означать, что на них оказали очень сильное давление американцы, которые считают инцидент исчерпанным, но внутриполитические риски для Нетаньяху могут привести к тому, что ситуация будет развиваться в силовом ключе, но будем надеяться, что все же больше в медийном, чем в силовом», — подытожил специалист.