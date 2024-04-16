Президент Украины Владимир Зеленский в интервью PBS прокомментировал предложенный план спикера Палаты представителей США Майка Джонсона относительно помощи союзникам.

«Это чистая политика. Это позор для мира и позор для демократии» — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что предложение Джонсона имеет исключительно политические цели и никак не поможет Украине.

«Если Конгресс после всего произошедшего разделит помощь на израильскую и украинскую, то это значит, что это вопрос выборов в США. Это вопрос чистой политики. Весь мир говорит, как Иран мог нанести удар по Израилю? Так что теперь нам нужно поддерживать только Израиль и забыть о том, что происходит в Украине? Это чистая политика. Никого не волнует, сколько людей умирает в Украине каждый день. Их волнует только рейтинг одобрения. Вот о чем это все», — указал Зеленский.

Кроме того, президент Украины прокомментировал планы по предстоящему саммиту в Швейцарии, где будет предложен мирный план Киева.

«В середине июня в Швейцарии пройдет мирный саммит, и там мы подготовим и разработаем план прекращения этой войны. Этот саммит пройдет без России, чтобы Россия не заблокировала этот план. В настоящее время Россия хочет уничтожить нас всех. В настоящее время Россия не желает никаких переговоров. Вот почему инициатива должна исходить от Украины, страны, которая хочет положить конец этой войне», — подчеркнул президент.

Зеленский еще раз напомнил о крайней важности поддержки Украины со стороны союзников, отметив тяжелую ситуацию на фронте.

«Я говорю вам откровенно — без этой помощи шансов победить у нас не будет. Надо быть намного сильнее врага. Сегодня артиллерийских снарядов 1 к 10. Можем ли мы так устоять? Нет. В любом случае, при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим стопроцентно защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от 1 перейти к 10 к 10», — заявил президент.