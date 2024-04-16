Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели выступил с рядом заявлений на партийном собрании, призвав Россию и Украину «пожать руки в Стамбуле» и «разоблачить козни тех, кто распространяет сценарии Третьей мировой войны и говорит о ядерной войне».

«Новая мировая война — это преступление. Вероятность отправки Францией войск в Украину — это подливание масла в огонь», — подчеркнул Бахчели.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Бахчели выразил пожелание, чтобы «напряженность между Израилем и Ираном закончилась, и на Ближнем Востоке установился мир». «Был разыгран спектакль, в котором две эти страны были на авансцене, чтобы скрыть резню в Газе», — заявил лидер партии.

Он также назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «убийцей», призвав его уйти в отставку.

«Пока не будет создано палестинское государство, ситуация не успокоится и на Ближнем Востоке не будет мира», — заявил лидер турецких националистов.

Стоит отметить, что MHP является союзником правящей Партии справедливости и развития.