В Нью-Йорке начался судебный процесс против бывшего президента США Дональда Трампа, связанный с выплатой 130 тыс. долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Трамп обвиняется в том, что пытался скрыть данную выплату, произведенную в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он в итоге одержал победу.

Сторми Дэниелс заявляет, что у нее была интимная связь с Трампом в 2006 году и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил ей деньги для неразглашения информации об их отношениях.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что действия Трампа по сокрытию выплаты 130 тыс. долларов Сторми Дэниелс могут квалифицироваться как подлог или фальсификация финансовых документов, что является уголовным преступлением.

Бывшему президенту США предъявлены 34 обвинения в мошенничестве. Трамп категорически отрицает какие-либо правонарушения и связь со Сторми Дэниелс.

Судебный процесс начался с отбора присяжных, процедура которого может затянуться более чем на месяц. Уже в первые минуты отбора около половины кандидатов в присяжные (50 из 96) были отстранены после того, как признались, что не могут гарантировать честность и беспристрастность в рассмотрении дела.

Для тех, кто остался, был организован детальный опрос, включающий вопросы о привычках в получении информации, в том числе чтение новостей и книг. В итоге должны быть отобраны 12 основных и 6 запасных присяжных.

После семичасового судебного заседания Дональд Трамп выразил недовольство в отношении судьи Хуана Мерчана.

«Похоже, у нас будут проблемы с ним», — сказал он журналистам.

На заседании судья Мерчан отклонил ходатайство защиты о самоотводе, которое было уже вторым подобным запросом от команды защиты Трампа.