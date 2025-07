Влиятельная американская газета The New York Times (NYT) ввела внутреннюю цензуру и запрещала своим журналистам использовать определенные слова в статьях об израильском вторжении в сектор Газа. Об этом сообщает The Intercept, организация, занимающаяся журналистскими расследованиями.

Она ссылается на полученную служебную записку, согласно которой редакторы NYT предостерегали своих журналистов от использования таких слов, как «резня», «оккупированные территории» и «беженцы» в материалах о войне в Газе.

Под запрет также попали такие термины, как «геноцид», «этнические чистки», «оккупированная территория» и «лагеря беженцев», хотя ООН признает наличие восьми лагерей беженцев в осажденной Газе.

Intercept отмечает: записку составили редакторы стандартов NYT Сьюзан Весслинг и Филипп Пэн, а также их заместители. Она была впервые распространена в ноябре 2023 года и периодически обновлялась на фоне продолжающегося вторжения Израиля в сектор Газа, которое началось в октябре прошлого года. В записке также содержится указание журналистам воздерживаться от использования слова «бойцы» в отношении ХАМАС, вместо этого предлагая использовать слово «террористы».

Согласно анализу The Intercept, этот термин применяется непоследовательно, что свидетельствует о предвзятости NYT в пользу позиции Израиля в войне. Утечка служебной записки также не рекомендует использовать слово «Палестина» в обычном употреблении, вместо этого оперируя термином «‎Палестинская автономия»‎ или «‎Палестинская администрация»‎.

Исключение делается для исторических ссылок или резолюций международных организаций.

В январе The Intercept опубликовала анализ того, как конфликт в Газе освещают ведущие американские издания — NYT, Washington Post и Los Angeles Times. Он охватывал первые недели войны, до введения новых редакционных указаний NYT.

The Intercept обнаружила заметное расхождение в использовании терминов: такие слова, как «резня», «массовое убийство» и «ужасающий», преимущественно использовались для описания инцидентов, связанных с жертвами среди израильтян. При этом, когда речь заходила об израильских ударах по мирному населению Газы, эти издания старались избегать эти терминов и не осуждать Израиль.

Исследование показало, что до 24 ноября NYT 53 раза назвала гибель израильтян «резней», в случае же с массовой гибелью палестинцев этот термин газета употребила всего один раз.

Такое же резкое расхождение наблюдалось и в использовании термина «бойня»: он появлялся в 22 раза чаще при описании гибели израильтян, чем палестинцев, несмотря на растущее число жертв среди палестинцев, которое к концу ноября составляло примерно 15 тыс. гражданских лиц (сейчас превышает 33 тыс. человек).

Вопиющие двойные стандарты

«Термины «терроризм» и «террорист» уместны для описания атак 7 октября, которые включали намеренное нападение на гражданских лиц и похищения», — говорится в служебной записке NYT, пишет Intercept.

При этом газета отказывается называть «терроризмом» неоднократные удары Израиля по палестинским гражданским лицам, больницам, школам и лагерям беженцев, даже в тех случаях, когда целью были непосредственно гражданские лица.

Далее в служебной записке NYT говорится: «По возможности избегайте этого термина и будьте конкретны (например, Газа, Западный берег и т. д.), поскольку каждый из них имеет немного разный статус».

Источник NYT, на который ссылается The Intercept, заявил, что отказ от термина «оккупированные территории» имеет тенденцию затуманивать истинную природу конфликта, согласуясь с официальной позицией Израиля.

«По сути, вы убираете оккупацию из освещения, а это и есть суть конфликта, — сказал источник The Intercept. — По сути это звучит так: давайте не будем говорить об оккупации, потому что это может выглядеть так, будто мы оправдываем террористическую атаку».