ТУРЦИЯ
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Его разыскивал Интерпол: попался он в Стамбуле
Турецкие силы безопасности задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого Интерполом по обвинениям в мошенничестве и кражах
Его разыскивал Интерпол: попался он в Стамбуле
Турецкие силы безопасности задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого Интерполом / Others
16 апреля 2024 г.

Турецкие полицейские задержали Нурлана Жаримбетова, гражданина Казахстана, который находился в международном розыске по обвинениям в мошенничестве и кражах. Задержание произошло в ходе спецоперации «Подвал-27».

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, Жаримбетов был объявлен в международный розыск Казахстаном по красному циркуляру Интерпола за мошенничество, а также по желтому циркуляру за два преступления, связанных с кражами.

«Я хочу, чтобы наш уважаемый народ знал, что мы не пощадим международные организованные преступные группировки и торговцев наркотиками, которые нарушают спокойствие нашего народа, независимо от того, насколько они сильны и по каким ордерам их разыскивают. Мы будем передавать их всех правосудию одного за другим», — заявил Ерликая.

Операция по задержанию Жаримбетова была проведена совместными усилиями полицейских подразделений Турции, занимающихся борьбой с организованной преступностью и контрабандой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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