Турецкие полицейские задержали Нурлана Жаримбетова, гражданина Казахстана, который находился в международном розыске по обвинениям в мошенничестве и кражах. Задержание произошло в ходе спецоперации «Подвал-27».

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, Жаримбетов был объявлен в международный розыск Казахстаном по красному циркуляру Интерпола за мошенничество, а также по желтому циркуляру за два преступления, связанных с кражами.

«Я хочу, чтобы наш уважаемый народ знал, что мы не пощадим международные организованные преступные группировки и торговцев наркотиками, которые нарушают спокойствие нашего народа, независимо от того, насколько они сильны и по каким ордерам их разыскивают. Мы будем передавать их всех правосудию одного за другим», — заявил Ерликая.

Операция по задержанию Жаримбетова была проведена совместными усилиями полицейских подразделений Турции, занимающихся борьбой с организованной преступностью и контрабандой.