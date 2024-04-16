Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, который направлен на укрепление защиты прав женщин и обеспечение безопасности детей. Официальный документ вводит уголовную ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью, что является частью широких мер по борьбе с домашним насилием.

Закон включают в себя криминализацию бытового насилия и ужесточение наказаний за все формы насилия против детей. Кроме того, закон предусматривает комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение домашнего насилия.

Новые положения в законодательстве значительно расширяют полномочия уполномоченных органов, позволяя им активно реагировать на случаи насилия, информация о которых поступает через СМИ или социальные сети без необходимости ожидания официальных обращений от жертв.

Закон устанавливает, что примирение сторон теперь запрещено в делах, касающихся физического насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними. Особенно серьезные преступления против детей, включая убийство, изнасилование и другие насильственные сексуальные действия, теперь влекут за собой безусловное пожизненное лишение свободы. Также закон вводит уголовную ответственность за пропаганду самоубийств.

По данным правозащитников, ежегодно в результате гендерного насилия в Казахстане погибает около 400 женщин, при этом лишь 40% дел доходит до суда и лишь некоторые преступления получают освещение в СМИ.

Одно из самых резонансных происшествий, которое привлекло широкое внимание общественности и СМИ, связано с убийством Салтанат Нукеновой. Подозреваемым в этом деле является ее муж Куандык Бишимбаев, занимавший ранее пост министра национальной экономики страны.