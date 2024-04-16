Правительство Украины сообщило странам Запада, что оно готово прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), если союзники передадут Киеву новую партию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом 15 апреля заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, западные союзники во главе с США настоятельно требуют от украинского руководства остановить атаки на НПЗ, однако ничего не предлагают взамен.

«Мы должны отстаивать свои интересы. Если наши партнеры предложат нам семь батарей Patriot и попросят воздержаться от определенных действий, то есть место для переговоров. Но если не будет ни батарей, ни пакетов помощи, а будут только просьбы, то нет оснований для обсуждения — каждый должен позаботиться о себе», — заявил министр.

В начале месяца на юбилее НАТО глава МИД Украины официально запросил у альянса семь комплексов Patriot, подчеркнув, что они нужны для защиты от российских ракет.

«Извините, что порчу праздник, но кто может поверить, что самый могущественный военный альянс в мире не может найти семь батарей Patriot, чтобы предоставить их единственной стране в мире, которая ежедневно отражает баллистические атаки?» — сказал Кулеба политикам НАТО.

Однако, по оценке министра, запрос так и остался без ответа.

С февраля Украина атаковала более десяти российских НПЗ, используя для атак беспилотники. Под удар попали заводы в Усть-Луге, Брянской, Липецкой и Нижегородской областях, а также в Татарстане.

В ответ Россия обрушила мощный удар на энергетическую инфраструктуру Украины, оставив миллионы людей без электричества. Это вызвало опасения, что российских атаки могут привести к полной остановке экономики Украины. В результате атак была разрушена электростанция в Киевской области, повреждена крупнейшая гидроэлектростанция Украины и несколько тепловых электростанций.

Министерство обороны России заявило, что атаки были прямым ответом на удары беспилотников Украины по НПЗ.

Противодействие США атакам на заводы связано с тем, что это может привести к глобальному росту цен на нефть и потенциально сказаться на рейтингах Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее также осудил удары Украины по территории России, отмечая, что это не военная, а гражданская инфраструктура. Аналогично высказался и глава Пентагона Ллойд Остин, порекомендовав Киеву выбирать цели, имеющие прямое военное значение.