Вашингтон и Оттава ввели почти по два десятка санкций против Минска из-за поддержки России в войне против Украины. США ввели санкции против 12 организаций и 10 человек в Беларуси.

Оттава сообщила, что вводит ограничения в отношении 21 гражданина Беларуси, в основном чиновников и военных. «Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы выявлять уклонение от санкций, пресекать незаконную торговлю оружием по всему миру и налагать издержки на тех, кто поддерживает жестокую войну России против Украины и наживается на ней», — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя санкции.

Минск с 2020 года находится под западными санкциями, в частности, из-за жестокого подавления протестов, последовавших за выборами 2020 года.

Санкции против Беларуси усилились после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. США и ЕС мотивировали это тем, что Беларусь оказала военную поддержку Кремлю, а также позволила разместить российские войска в республике.

15 апреля казначейство США сообщило, что семь компаний и пять человек, попавших под новые санкции, действовали в интересах правительства Беларуси. Ведомство отмечает, что эти лица содействовали транзакциям для белорусской государственной компании «Пеленг», которая занимается обороной. Остальные пять компаний и пять человек, попавших в черный список, были обвинены в причастности к глобальной сети торговли оружием.

Минюст США отдельно отметил Самера Райя и Мохамада Мадж Дейри — они были включены в черный список за содействие в торговле и транспортировке оружия Беларуси через компанию «Черный щит». Обвиняемые якобы действовали через иракскую фирму General Trading LLC, поставляя оружие белорусской «Кидма тек». Это крупнейшая оборонная компания Беларуси, против которой США ввели санкции в декабре 2021 года.

«Райя и Дейри через «Черный щит» заключали сделки по продаже оружия и предлагали услуги воздушного транспорта на Ближнем Востоке и в Африке для отдельных лиц, негосударственных субъектов и государственных заказчиков, в том числе от российских оружейных компаний», — сообщило казначейство США.

Канада ввела санкции против белорусских чиновников за их «причастность к нарушениям прав человека» во время подавления протестов против выборов 2020 года. В черный список Канады попали бывшие высокопоставленные чиновники, государственные обвинители, члены судебной системы и администраторы пенитенциарных и так называемых воспитательных колоний.

«Эти лица были причастны или замешаны в произвольных арестах и задержаниях, жестокости, запугивании и чрезмерном применении силы против белорусов, протестовавших против сфальсифицированных выборов, а также в жестоком обращении с ними после того, как они были ложно осуждены, приговорены и заключены в тюрьму», — говорится в заявлении МИД Канады.