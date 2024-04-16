После атаки иранских беспилотников на Израиль Палата представителей США внесла сразу несколько законопроектов о расширении санкций против Ирана. Среди мер — введение вторичных санкций против Китая, чтобы сократить импорт иранской сырой нефти в КНР.

Агентство Bloomberg отмечает: Конгресс предлагает «ввести ограничения на корреспондентские и сквозные счета в США в отношении китайских финансовых учреждений, которые осуществляют операции, связанные с покупкой нефти или нефтепродуктов из Ирана». Законопроект распространяет вторичные санкции, связанные с Ираном, «на все транзакции между китайскими финансовыми учреждениями и находящимися под санкциями иранскими банками, которые осуществляют сделки по покупке нефти и нефтепродуктов».

Согласно законопроекту, США также должны будут ежегодно определять, участвовали ли китайские финансовые учреждения в деятельности, подпадающей под санкции. По данным Конгресса, экспорт сырой нефти из Ирана находится на четырехлетнем максимуме в 1,5 млн баррелей в сутки, 80% которых приходится на частные китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Аналитики ожидают, что США ужесточат санкции против поставок иранской нефти после того, как Иран запустил беспилотники в сторону Израиля в эти выходные. Некоторые инвестиционные банки и аналитики не видят серьезной эскалации на Ближнем Востоке, которая напрямую препятствовала бы добыче и экспорту нефти. Но большинство ожидает более жесткого применения санкций США против экспорта иранской нефти.

Китай был основным покупателем иранской нефти, поскольку до сих пор игнорировал все западные санкции в отношении иранской, российской или венесуэльской нефти. В 2018 году, когда США ввели масштабные санкции против иранских поставок, вынудив всех покупателей его нефти отказаться от импорта, только КНР отказалась соблюдать американские меры.

Однако усиление санкций может дестабилизировать отношения между США и Китаем. По мнению аналитиков ING, если санкции против Ирана будут применяться более строго, Тегеран может потерять до 1 млн баррелей в сутки, а Китай потерять до 10% импортируемой нефти.