США не будут сбивать воздушные цели в Украине, как это было в Израиле, поскольку не участвуют напрямую в конфликте с Россией, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Послушайте, это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные модели угроз», — коротко отметил чиновник. При этом он подчеркнул, что с самого начала конфликта президент США Джо Байден дал понять, что США не планируют участвовать в боевых действиях в Украине.

Кирби отметил, что Вашингтон предоставляет Украине оружие, необходимое для защиты своего воздушного пространства. «К сожалению, мы не можем сделать это [поставить противоракетное оборудование] прямо сейчас, потому что у нас нет дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором украинцы так отчаянно нуждаются», — резюмировал Кирби.

Он также сказал, что лучшим решением было бы передать американскую помощь и Израилю, и украинским военным. Но для этого необходимо согласие Конгресса, однако Палата представителей с ноября прошлого года блокирует законопроект о выделении помощи союзникам США.

Как пишет Politico, объяснения Белого дома не удовлетворили Киев. Украинское руководство последние дни задается вопросом, отмечает издание: если США и их союзники смогли оперативно прийти на помощь Израилю, сбивая десятки беспилотников и ракет, выпущенных Ираном, то почему они не могут сделать то же самое для Украины, которая уже более двух лет страдает от ракетных ударов России.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания, Франция и Иордания помогли Израилю сбить около 300 беспилотников и ракет, запущенных Ираном. Тегеран устроил акцию в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек.

«Европейское небо могло бы получить такую же защиту уже давно, если бы Украина получила аналогичную полную поддержку от своих партнеров в перехвате беспилотников и ракет», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он отметил, что Израиль, как и Украина, не входит в НАТО. Однако это не помешало ведущим державам альянса подключиться, по сути задействовав 5 статью устава блока о коллективной защите, подчеркнул Зеленский. Германия обязалась отправить еще одну систему противоракетной обороны Patriot для укрепления потенциала противовоздушной обороны Украины, еще четыре европейские страны пообещали отправить в Украину около 45 истребителей F-16.

Однако западные державы никогда не предлагали активировать свои собственные системы противоракетной обороны или отправить свои самолеты в украинское небо, чтобы отразить угрозу.