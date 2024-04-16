ТУРЦИЯ
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Турция соблюдает экспортные ограничения
Турецкие власти опровергли сообщения о том, что Турция продолжает экспортировать цемент в Израиль вопреки введенным ограничениям
Турция соблюдает экспортные ограничения
Управление коммуникаций Администрации президента Турции / Others
16 апреля 2024 г.

Утверждение, распространяемое в некоторых аккаунтах социальных сетей, о том, что «несмотря на заявление Министерства торговли об ограничении торговли с Израилем, Турция продолжает поставлять в Израиль цемент», является неверным. Об этом заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции.

В сообщении указывается, что с 9 апреля 2024 года полностью запрещена таможенная регистрация экспорта 1019 товаров из 54 групп, ограниченных для поставок в Израиль.

«Кроме того, Министерство торговли включило в эти ограничения даже отправку этих 1019 товаров через склады, свободные экономические зоны, места временного хранения и транзитную торговлю. Не поддавайтесь манипулятивным публикациям, вводящим общественность в заблуждение», — подчеркнули в центре.

Напомним, ранее Анкара ввела запрет на поставку 54 групп товаров в Израиль. В список попали различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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