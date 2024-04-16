Россия планирует поддержать Иран в случае возможного удара Израиля. Российская помощь предполагает передачу Ирану современных истребителей и технологий противовоздушной обороны. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.

По данным издания, оборонное сотрудничество между Россией и Ираном значительно усилилось. Россия стремится предложить Ирану продвинутые военные технологии, включая системы ПВО и истребители, чтобы помочь стране укрепить свою оборонную мощь в ответ на угрозы со стороны Израиля.

Россия также планирует передать Ирану истребители-бомбардировщики Су-35. Этот шаг значительно усилит воздушные силы Ирана, которые в настоящее время в основном состоят из устаревших американских и советских моделей. Кроме того, Россия обещала оказать техническую поддержку Ирану в разработке шпионских спутников и помочь в строительстве ракет для запуска таких спутников в космос.

Вместе с тем, по мнению The Washington Post, Россия также извлекает пользу от сотрудничества с Ираном. В дополнение к тысячам дронов, закупленным в Иране в конце 2023 года, Россия согласилась приобрести дополнительные товары военного назначения на сумму около 2 млрд долларов, в том числе системы радиоэлектронного подавления.

Кроме того, Россия и Иран совместно работают над производством боевых дронов.

«Совместное производство дронов дает Ирану существенные преимущества, в том числе возможность оценить их эффективность на украинских полях боя», — отметил Дэвид Олбрайт, эксперт по иранским системам вооружения и президент Института науки и международной безопасности.

Планы, раскрытые в документах, полученных The Washington Post, указывают на цель произвести около 6000 дронов «Шахед» к лету 2025 года. Эти беспилотники планируется использовать в нападении на украинские войска, а также для атак на электростанции и другие критически важные объекты инфраструктуры Украины.