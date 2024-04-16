Акции компании Tesla потеряли в стоимости после того, как стало известно о планах производителя сократить более 10% своих сотрудников по всему миру. Это решение последовало за периодом, когда компания впервые с 2020 года зафиксировала квартальное снижение объемов поставок. Также Tesla столкнулась с растущим скептицизмом со стороны инвесторов, что отразилось на динамике ее акций — они оказались среди худших в индексе S&P 500.

Сокращение числа рабочих мест является частью стратегии снижения расходов компании, что, по мнению аналитиков с Уолл-стрит, указывает на прогнозы Tesla по снижению спроса на электромобили в ближайшее время.

«Мы готовим компанию к следующему этапу роста, поэтому чрезвычайно важно анализировать каждый аспект в целях снижения затрат и повышения производительности. В рамках тщательного анализа мы приняли трудное решение сократить численность персонала более чем на 10% по всему миру. Не найдется ничего, что я ненавидел бы больше, но это должно быть сделано», — написал Маск в письме сотрудникам, с которым ознакомился Bloomberg.

В недавнем письме Илона Маска не было указано точное количество работников Tesla, подлежащих увольнению. Однако, исходя из общего числа сотрудников компании, составлявшего 140 473 человека по состоянию на декабрь 2023 года, предполагается, что сокращения могут затронуть более 14 000 человек. Согласно источнику агентства Reuters, уведомления о сокращении уже начали получать некоторые сотрудники в Калифорнии и Техасе.

Tesla сообщила о падении объемов поставок на 8,5% в первом квартале 2024 года, что стало первым квартальным снижением с 2020 года, когда производство пришлось временно приостановить из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, по сообщению Reuters, Tesla отказалась от запуска долгожданной бюджетной версии своего электромобиля.

Вместо этого Tesla переключила свое внимание на разработку роботакси, которое планируется представить в августе. Однако, как отмечает MarketWatch, эксперты сомневаются в коммерческой жизнеспособности этого проекта из-за текущего состояния технологии полностью автономного вождения, которая пока еще остается труднодостижимой.