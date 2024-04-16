В Пакистане и Афганистане стихийные бедствия унесли жизни множества людей. В Пакистане из-за мощных молний и ливней погибли как минимум 36 человек.

Некоторые из жертв были фермерами, которые собирали урожай пшеницы в момент, когда в них ударила молния. Другие погибли под обломками своих домов, которые обрушились из-за сильных дождей. Власти объявили чрезвычайное положение на юго-западе страны, прогнозируя продолжение ливней.

Эколог Рафай Алам указывает на изменение климата как основную причину необычно сильных апрельских дождей в Пакистане. Он также связывает это явление с катастрофическими наводнениями летом 2022 года, когда в результате стихии погибли более 1700 человек и была затоплена треть территории страны.

Афганистан также столкнулся с серьезными наводнениями, вызванными сезонными дождями. Произошедшие стихийные бедствия привели к гибели сельскохозяйственных животных, причинен ущерб аграрному сектору, уничтожены большие площади посевных земель и дорожной инфраструктуры.

«В результате недавних дождей и наводнений мы потеряли 50 соотечественников и еще 36 получили ранения. В общей сложности в результате этих наводнений погибло около 400 голов домашнего скота, было разрушено 706 домов, еще 1606 домов повреждены», — рассказал представитель министерства Джанан Сайек.

По информации местных властей, наводнения затронули двадцать из тридцати четырех провинций страны.

По данным афганского метеорологического управления, в ближайшие дни ожидаются сильные дожди в большинстве из 34 провинций Афганистана. Больше всего осадков выпадет в провинциях Газни, Кабул, Кандагар и Нангархар.