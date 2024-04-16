ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Подоляк: Украине нужны авиация и большее количество противоракетных систем
В Европе есть больше 100 систем Patriot, Украине нужны 20-25 таких систем, сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью TRT на русском. Он также добавил, что опыт Израиля в отражении иранской атаки показал эффективность применения авиации в противовоздушной обороне. #trtнарусском #украина #пво #подоляк #Patriot #авиация #эксклюзив #интервью #россия #война #зеленский #trtrussian
ьтьтбть / Others
16 апреля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us