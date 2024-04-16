Подоляк: Украине нужны авиация и большее количество противоракетных систем

В Европе есть больше 100 систем Patriot, Украине нужны 20-25 таких систем, сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью TRT на русском. Он также добавил, что опыт Израиля в отражении иранской атаки показал эффективность применения авиации в противовоздушной обороне. #trtнарусском #украина #пво #подоляк #Patriot #авиация #эксклюзив #интервью #россия #война #зеленский #trtrussian