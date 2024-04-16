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Раиси Путину: нас вынудили
Главы РФ и Ирана обсудили недавнее обострение на Ближнем Востоке
Раиси Путину: нас вынудили
Эбрахим Раиси и Владимир Путин / Фото: пресс-служба президента Ирана / Others
16 апреля 2024 г.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске и последовавшие за этим ответные атаки Ирана на израильскую территорию с применением ракет и беспилотников.

Путин выразил надежду, что стороны конфликта проявят сдержанность и не допустят новой эскалации. В свою очередь, Раиси заверил, что действия Ирана носили «ограниченный характер» и Тегеран не заинтересован в дальнейшей эскалации. Кремль сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

1 апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате погибли двое иранских генералов. Израиль не прокомментировал этот удар.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран начал операцию «Правдивое обещание», выпустив около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет в сторону Израиля. По сообщениям, большая часть ракет и дронов была перехвачена.

Утром 14 апреля Иран заявил об окончании операции и сообщил, что не планирует продолжать удары по Израилю, но предупредил о «значительно более жестком» ответе в случае ответных ударов Израиля.

По данным израильской прессы, премьер-министр Нетаньяху поручил военным предложить цели в Иране для возможных ударов, но исключить жертвы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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