16 апреля девятое судно с гуманитарной помощью, организованное Турецким Красным Полумесяцем (Kızılay), отправилось из порта Мерсина на юге Турции в направлении Газы. Судно перевозит 3 774 т помощи, которая должна прибыть в египетский порт Эль-Ариш примерно через 40 часов. Затем груз будет переправлен в Рафах, главный пограничный переход Газы с Египтом, откуда он будет передан Палестинскому Красному Полумесяцу.

Помощь включает продукты питания, муку, спальные мешки, наборы по уходу за младенцами, а также 5 610 единиц и 700 кг безглютеновой муки, лапши и печенья для пациентов с целиакией. Турецкий Красный Полумесяц организовал эту поставку после того, как при предыдущих доставках выяснилось, что в Газе проживают 2-3 тысячи человек с глютеновой энтеропатией, которые испытывают серьезные проблемы с пищеварением.

С начала вторжения Израиля в Газу Турецкий Красный Полумесяц в сотрудничестве с AFAD доставил в Газу почти 40 тыс. т гуманитарной помощи посредством 13 самолетов и 8 кораблей. Крупнейшая партия в этом году, более 2 700 т, была отправлена в начале марта, к священному исламскому месяцу Рамадан.

Помимо раздачи продуктовых наборов, Турецкий Красный Полумесяц ежедневно обеспечивает горячим питанием 5 000 человек в столовой, организованной в Рафахе. Во время Рамадана его сотрудники также раздавали еду на сахур и ифтар.

Параллельно турецкая гуманитарная организация IHH и Кувейтское общество помощи отправили из порта Мерсина еще одно судно с 907 т и 502 кг критически важных грузов, включая продукты питания, палатки, кровати, товары первой необходимости.