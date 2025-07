The New York Times ввела внутреннюю цензуру в материалах о Газе

The New York Times ввела внутреннюю цензуру и запретила своим журналистам использовать такие слова, как «резня», «оккупированные территории» и «беженцы» в материалах о Газе. Об этом сообщает портал журналистских расследований The Intercept. #trtнарусском #палестина #израиль #геноцид #сми #новости #ньюйорктаймс #NYT #газа #палестинцы #журнал #пропаганда #свободаслова #trtrussian