ПОЛИТИКА
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The New York Times ввела внутреннюю цензуру в материалах о Газе
The New York Times ввела внутреннюю цензуру и запретила своим журналистам использовать такие слова, как «резня», «оккупированные территории» и «беженцы» в материалах о Газе. Об этом сообщает портал журналистских расследований The Intercept. #trtнарусском #палестина #израиль #геноцид #сми #новости #ньюйорктаймс #NYT #газа #палестинцы #журнал #пропаганда #свободаслова #trtrussian
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16 апреля 2024 г.
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