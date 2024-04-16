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Задержания и допросы по делу «Крокуса»
Российское следствие проверяет причастность иностранных сотрудников «Крокус Сити Холла» к теракту. Под арест также взят мужчина, в доме которого были «фиктивно зарегистрированы» обвиняемые в нападении на концертный зал
Задержания и допросы по делу «Крокуса»
«Крокус Сити Холл» / Фото: Reuters / Others
16 апреля 2024 г.

Московский районный суд Твери избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины с двойным гражданством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщили в пресс-службе суда, в жилище этого мужчины фиктивно были зарегистрированы Исломов А.И. и Исломов Д.И., которые обвиняются в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области.

Уголовное дело в отношении мужчины с двойным гражданством возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан). Он заключен под стражу на 2 месяца, то есть до 11 июня 2024 года включительно. По версии следствия, в период с 2017 года по 24 августа 2022 года Ашуров фиктивно зарегистрировал в своем доме 18 граждан РФ.

По информации «Базы», также следователи СК РФ проверяют на причастность к теракту в «Крокус Сити Холле» всех иностранных сотрудников концертного комплекса, в основном граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана.

Следователи повторно допросят этих сотрудников, чтобы выяснить, как давно они прибыли в Россию, при каких обстоятельствах устроились на работу и имеют ли законные основания для пребывания в стране. Под проверку попадут около 25 иностранных сотрудников «Крокуса», пишет Telegram-канал.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, погибли 144 человека. Ответственность за теракт в концертном зале на себя взяла ячейка террористической организации «ДАЕШ» под названием «Вилаят Хорасан».

На следующий день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех предполагаемых террористов, участвовавших в нападении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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