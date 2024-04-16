Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в разжигании напряженности на Ближнем Востоке.

«Причиной напряжения, которое заставило нас схватиться за сердца, стал Нетаньяху и его безумное правительство, жаждущее крови», — заявил президент Эрдоган после заседания кабинета министров.

Президент Турции осудил «провокационные шаги» израильского правительства, в том числе атаку на иранское посольство в Дамаске, и призвал все стороны «немедленно прекратить нападения и действовать ответственно».

«Правительство Израиля предпринимает провокационные шаги, чтобы разжечь огонь в регионе. Атака Израиля на иранское посольство в Дамаске, нарушающая международное право и Венскую конвенцию, стала последней каплей. За исключением нескольких стран, никто не отреагировал. После ответа Ирана они стали соревноваться в осуждении. В первую очередь должен быть осужден сам Нетаньяху», — заявил турецкий лидер.

По словам главы государства, Турция, в особенности в последние 2 дня, активизировала контакты, чтобы не допустить перехода массовых убийств в Газе на второй план.

«Мы призываем всех действующих лиц немедленно прекратить нападения и действовать ответственно. Очевидно, что пока не прекратятся угнетение и геноцид в Газе, наш регион будет подвержен новым вспышкам напряженности», — отметил турецкий лидер.

Коснувшись вопросов внутренней политики, президент Турции подчеркнул, что Анкара «сосредоточена на неотложных проблемах, таких как экономика, безопасность, землетрясения, права и свободы, а также борьба с терроризмом».

Говоря о помощи Газе, турецкий лидер сказал, что Турция стала страной, которая «оказывает наибольшую гуманитарную помощь Газе, отправив 9-й корабль помощи с 3 774 тоннами грузов».

Президент Эрдоган также заметил, что Турция стала первой страной, которая ввела экспортные ограничения против Израиля начиная с 7 октября.

«Несмотря на эти факты, наше правительство подверглось несправедливым и явно манипулятивным обвинениям. Мы никогда не забудем тех, кто клеветал на нас, особенно в вопросе авиационного топлива, хотя они прекрасно знали, что это неправда. Турция не разрешала продажу Израилю никаких материалов, которые могли быть использованы в военных целях, еще задолго до массовых убийств», — подчеркнул президент.