Президент Европейского совета Шарль Мишель предупредил, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния», обсуждаемый в грузинском парламенте, отдалит Грузию от Европейского Союза.

В своем сообщении в соцсети X он написал: «Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ Европейский совет в декабре прошлого года предоставил Грузии статус кандидата. Позвольте мне внести ясность: проект закона «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует стремлению Грузии к ЕС и траектории ее вступления, он отдалит Грузию от ЕС, а не приблизит».

Тем временем второй день подряд возле здания парламента в Тбилиси на акцию протеста против законопроекта собираются неравнодушные граждане. Накануне МВД Грузии сообщило о задержании 14 участников акции за административные правонарушения. Также сообщается об одном пострадавшем полицейском

Законопроект требует от неправительственных организаций и СМИ, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации. Оппозиционные партии и журналисты заявили, что документ является копией российского закона об «иностранных агентах» и попыткой подавить критические голоса в Грузии.