БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкая умная ракета с ИИ от BAYKAR (видео)
Турецкая компания BAYKAR провела испытания мини-ракеты Bayraktar KEMANKEŞ 2, обладающей искусственным интеллектом, дальностью более 200 км и автономным полетом. Ракета может обнаруживать цели и поражать их даже в сложных условиях
Турецкая умная ракета с ИИ от BAYKAR (видео)
Bayraktar KEMANKEŞ 2 / Others
16 апреля 2024 г.

Компания BAYKAR, известная своими беспилотными средствами, провела испытания новой мини-ракеты с искусственным интеллектом - Bayraktar KEMANKEŞ 2. Ракета обладает дальностью действия более 200 км и может находиться в воздухе около часа. Благодаря реактивному двигателю KEMANKEŞ 2 способна быстро перемещаться и поражать цели в тылу противника.

Ракета оснащена оптической системой наведения, поддерживаемой ИИ, что позволяет ей распознавать и уничтожать цели даже в сложных погодных условиях. Полет ракеты осуществляется в автономном режиме с помощью системы автопилота, также основанной на искусственном интеллекте.

Помимо ударных функций, KEMANKEŞ 2 может использоваться для сбора и передачи данных на наземную станцию управления. Сама ракета полностью разработана с применением отечественных технологий BAYKAR, включая двигатель.

Компания BAYKAR широко известна своими беспилотными средствами, такими как Bayraktar TB2, AKINCI и Kızılelma, в которых также используются технологии искусственного интеллекта. Bayraktar TB2 стал одним из самых популярных ударных БПЛА в мире.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us