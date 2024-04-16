Компания BAYKAR, известная своими беспилотными средствами, провела испытания новой мини-ракеты с искусственным интеллектом - Bayraktar KEMANKEŞ 2. Ракета обладает дальностью действия более 200 км и может находиться в воздухе около часа. Благодаря реактивному двигателю KEMANKEŞ 2 способна быстро перемещаться и поражать цели в тылу противника.

Ракета оснащена оптической системой наведения, поддерживаемой ИИ, что позволяет ей распознавать и уничтожать цели даже в сложных погодных условиях. Полет ракеты осуществляется в автономном режиме с помощью системы автопилота, также основанной на искусственном интеллекте.

Помимо ударных функций, KEMANKEŞ 2 может использоваться для сбора и передачи данных на наземную станцию управления. Сама ракета полностью разработана с применением отечественных технологий BAYKAR, включая двигатель.

Компания BAYKAR широко известна своими беспилотными средствами, такими как Bayraktar TB2, AKINCI и Kızılelma, в которых также используются технологии искусственного интеллекта. Bayraktar TB2 стал одним из самых популярных ударных БПЛА в мире.