Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана в ответ на «беспрецедентную атаку» на Израиль. Эти меры могут быть направлены на сокращение способности Ирана экспортировать нефть.

«Что касается санкций, я полностью ожидаю, что мы предпримем дополнительные санкционные действия против Ирана в ближайшие дни», — согласно Reuters, сказала Йеллен на пресс-конференции.

Она отметила, что санкции могут быть направлены на ограничения экспорта иранской нефти и импорта микроэлектроники, необходимых для производства дронов, которые Иран использовал в атаке на Израиль.

Глава Минфина сообщила, что ведомство работает над привлечением к санкциям Китая, стран G7 и других крупных мировых поставщиков нефти.

«Мы будем вести переговоры со всеми крупными поставщиками по всему миру. Это включает страны G7, а также Китай. Все эти страны должны сыграть свою роль в ограничении способности Ирана получать доступ к товарам, которые они используют для производства оружия», — сказала чиновник.

Йеллен также заявила, что США используют финансовые санкции, чтобы изолировать Иран и нарушить его способность финансировать прокси-группы и поддерживать войну России в Украине.

«От атаки в эти выходные до нападений хуситов в Красном море, действия Ирана угрожают стабильности региона и могут вызвать экономические последствия», — сказала Йеллен.

Некоторые страны-члены ЕС также призвали к расширению санкций против Ирана, и дипломатическая служба ЕС начнет работу над этим предложением. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Я направлю в Европейскую службу внешних связей запрос начать необходимую работу по этим санкциям», — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии заявил, что предложение предусматривает расширение режима санкций. «Мы хотим включить туда возможность введения санкций за ракеты, не только за дроны», — уточнил глава дипломатии ЕС. Помимо этого, санкции должны охватить поставки оружия проиранским силам на Ближнем Востоке, в частности в Йемене, Ираке и Сирии. Германия, Франция и ряд других стран ЕС публично поддержали такое предложение.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю, выпустив более 100 ракет и 150 беспилотников. Несмотря на заявления Тегерана о достижении всех целей, атака имела ограниченное воздействие – Израиль сообщил, что никто не пострадал, а большинство иранских ракет и беспилотников были сбиты.