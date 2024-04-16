После завершения заседания кабмина президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел брифинг для представителей СМИ, на котором рассказал о своей насыщенной внешнеполитической повестке.

Турецкий лидер сообщил, что в ближайшее время ожидается визит президента Танзании. «Танзания - важная страна в Африке. Поэтому его визит (президента Танзании – ред.) в Турцию очень важен», — отметил турецкий лидер. По его словам, помимо дипломатических вопросов, стороны обсудят инвестиционные возможности.

Также президент Эрдоган рассказал о предстоящем визите в Ирак. «Ирак придает особенное значение этому визиту. Вместе с этой встречей мы выведем наши отношения с Ираком на новый уровень», — подчеркнул президент Турции. По его словам, ключевыми темами переговоров станут вопросы водных ресурсов и поставок энергоносителей.

Кроме того, глава государства сообщил, что обсуждается возможность визита президента России Владимира Путина в Турцию. «Я часто провожу телефонные переговоры с господином Путиным. Дата его визита в Турцию пока не определена. Я верю, что этот вопрос будет решен в ближайшее время», — заявил турецкий лидер.