Франция отозвала французского посла в Азербайджане для консультаций, обвинив Баку в «односторонних действиях, наносящих ущерб отношениям между двумя странами», передает AFP.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял посла Анну Буайон в Париже для обсуждения этого вопроса, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Отношения между Азербайджаном и Францией – традиционным союзником Армении, где проживает значительная армянская диаспора – долгое время остаются напряженными после восстановления Азербайджаном контроля над Карабахом.

Азербайджанские войска вернули себе контроль над большей частью региона в ходе 44-дневной войны 2020 года, а затем и над оставшейся частью во время молниеносной операции в сентябре 2023 года.

В ходе встречи с Буайон президент Франции заявил, что «сожалеет о действиях Азербайджана и выразил пожелание, чтобы азербайджанская сторона разъяснила свои намерения», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Стоит отметить, что в последнее время между Баку и Ереваном предпринимаются попытки продвинуть переговоры по нормализации отношений, но пока они не увенчались особым успехом.

«Франция вновь заявляет о своей поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при соблюдении международного права и территориальной целостности двух стран», — говорится в заявлении министерства.

В условиях охлаждения отношений с Москвой, Армения также все больше полагается на сотрудничество с Францией в области обороны. В феврале Армения заключила сделку о закупке высокоточных винтовок у французского производителя оружия PGM, сумма сделки не разглашается. В октябре 2023 года Франция объявила о продаже Армении оборонного оборудования - трех радиолокационных систем и приборов ночного видения, чем вызвала гнев Азербайджана.

Отношения между Баку и Парижем в последние годы переживают острый кризис. Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что руководство Франции занимает антиазербайджанскую позицию и проводит политику, направленную на дестабилизацию на Южном Кавказе. Кроме этого, Баку обвиняет Париж в попытках сорвать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

В декабре 2023 года МИД Азербайджана сообщил, что два сотрудника посольства Франции в Баку были объявлены персонами нон грата «из-за их деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года». Им было предписано в течение 48 часов покинуть страну. Франция ответила зеркальными действиями.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно обвинял Францию в разжигании конфликта на Южном Кавказе путем поставок Армении своих вооружений.