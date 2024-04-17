Сильный пожар произошел этой ночью на военном аэродроме РФ в оккупированном Джанкое. Местные жители и блогеры сообщали о взрывах в его окрестностях.

О происшествии сообщили телеграм-каналы издания Astra и Mash. О взрывах в Джанкое написал также местный провластный блогер Александр Талипов, добавив, что атака была совершена около 3:30 по местному времени.

Astra, ссылаясь на читателей из числа местных жителей, передает, что в окрестностях аэродрома случился пожар. Издание опубликовало видео, по кадрам которого можно судить о крупной площади, охваченной огнем.

Представитель назначенных РФ властей региона Олег Крючков заявил, что в Джанкое «взорвалась газобаллонная установка в автомобиле, неисправность».

«Хлопок связан с этим», — отметил он.

Иных официальных комментариев и подтверждений нападения на аэродром пока не появилось.

Ранним утром на полуострове объявляли воздушную тревогу, а также ограничивали движение по Крымском мосту. Около 8 утра по местному времени глава российского Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал также о перекрытии движения по автомобильной дороге на участке от Джанкоя до села Победное. СМИ сообщают, что недалеко от этого участка дороги расположен джанкойский военный аэродром.