В Кургане уровень воды в реке Тобол превысил отметку 850 см, классифицируемую как «опасные явления». Местные СМИ сообщили о резком подъеме воды за два утренних часа.

Сообщается также, что вода пока не достигла центра города, но уже затопила частный сектор и многочисленные садовые участки на низких берегах реки Тобол.

Во вторник региональные власти предупреждали, что в сторону Кургана движется «колоссальный объем» воды. Согласно сообщениям властей, уровень может подняться на 1 м, приближаясь к отметке 9м.

По данным местных СМИ на полдень среды по местному времени, уровень достиг 894 см.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел утром в среду чрезвычайное заседание, посвященное борьбе с последствиями стихийного бедствия. Он отметил, что вода продолжает прибывать.

Региональные власти также выпустили заявление, что в области открыты пункты временного размещения для тех, кто остался без крова в результате наводнения.