ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Курган: уровень воды — «опасные явления»
Уровень воды реки Тобол в окрестностях Кургана достиг критической отметки и приближается к 9 м, сообщают местные власти
Курган: уровень воды — «опасные явления»
Уровень воды реки Тобол в окрестностях Кургана достиг критической отметки и приближается к 9 м, сообщают местные власти / Photo: Reuters
17 апреля 2024 г.

В Кургане уровень воды в реке Тобол превысил отметку 850 см, классифицируемую как «опасные явления». Местные СМИ сообщили о резком подъеме воды за два утренних часа.

Сообщается также, что вода пока не достигла центра города, но уже затопила частный сектор и многочисленные садовые участки на низких берегах реки Тобол.

Во вторник региональные власти предупреждали, что в сторону Кургана движется «колоссальный объем» воды. Согласно сообщениям властей, уровень может подняться на 1 м, приближаясь к отметке 9м.

По данным местных СМИ на полдень среды по местному времени, уровень достиг 894 см.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел утром в среду чрезвычайное заседание, посвященное борьбе с последствиями стихийного бедствия. Он отметил, что вода продолжает прибывать.

Региональные власти также выпустили заявление, что в области открыты пункты временного размещения для тех, кто остался без крова в результате наводнения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us