Комитет Совбеза ООН, рассматривающий заявку Палестинского государства о полноправном членстве в организации, «не смог дать единодушную рекомендацию» о том, соответствует ли заявка критериям. Об этом сообщает агентство Reuters.

Однако такое решение комитета не остановило представителей Палестины, отмечает издание. Палестинский постпред при ООН, как ожидается, будет настаивать на том, чтобы вопрос о членстве Палестины вынесли на голосование в Совбезе.

Как уточняет агентство, совет из 15 членов может проголосовать по этому вопросу уже 18 апреля. Алжир, входящий в совет, представил резолюцию, которая рекомендует предоставить Палестине полноправное членство в организации.

Признание Палестины полноправным членом ООН фактически означало бы международное признание ее в качестве государства. В настоящее время Палестина имеет лишь статус государства-наблюдателя в ООН. Де-факто это тоже признает палестинскую государственность. Этот статус ей был предоставлен Генеральной Ассамблеей ООН из 193 членов в 2012 году.

Однако заявка на полноправное членство в ООН должна быть одобрена Советом Безопасности, где против могут выступить США — союзник Израиля. После одобрения в Совбезе палестинскую заявку должны одобрить как минимум две трети Генассамблеи.

Ранее в этом месяце США уже намекнули, что не поддержат признание Палестины через ООН. Представитель Госдепа отметил, что создание независимого Палестинского государства должно происходить путем прямых переговоров между сторонами, а не в ООН.

Совет Безопасности с 1948 года поддерживает концепцию двух государств — арабского и еврейского — живущих бок о бок в безопасных и признанных границах. Палестинцы хотят создать государство на оккупированном Западном берегу и секторе Газа со столицей в восточном Иерусалиме. Все эти территории были захвачены Израилем в 1967 году.

С момента подписания соглашений в Осло между Израилем и Палестинской администрацией в начале 1990-х годов было достигнуто мало прогресса в достижении государственности Палестины.

Членство в ООН, согласно ее уставу, открыто для всех «миролюбивых государств», которые принимают обязательства, предусмотренные основополагающими документами ООН, и способны их выполнять.