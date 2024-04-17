В Грузии вспыхнули самые массовые за последние годы протесты на фоне обсуждения спорного закона об «иностранных агентах». 17 апреля парламент страны в Тбилиси продолжил обсуждение законопроекта. В это же время на площади перед парламентом начались столкновения между протестующими и полицией. Демонстранты попытались заблокировать въезд в законодательное учреждение для депутатских автомобилей, однако полиция их отогнала.

По сообщению агентства ТАСС, вечером на фоне стычек с правоохранителями к зданию парламента прибыл спецназ с водометами. Вся улица 9 апреля, прилегающая к парламенту, перекрыта полицией.

По крайней мере один сотрудник МВД получил ранения во время столкновений во вторник, говорится в заявлении Министерства. Если протестующие «продолжат свои незаконные действия», ведомство готово «применить специальные меры, определенные законом».

Критики называют этот законопроект «российским» из-за параллелей с политикой Москвы по подавлению инакомыслия в России. Спорная инициатива была вновь представлена для обсуждения правящей партией «Грузинская мечта» после того, как рассмотрение закона отложили в прошлом году на фоне протестов. Закон требует от организаций, получающих больше 20% своего финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Меру уже раскритиковали западные партнеры Тбилиси, включая США. Хотя и в самих Штатах действует подобное законодательство, собственно, именно американской закон стал прообразом и российского, и грузинского.

Правозащитные группы называют инициативу правящей партии попыткой ограничить основные свободы в стране. Human Rights Watch и Amnesty International осудили закон об «иностранных агентах», заявив, что он «повлечет дополнительные обременительные требования к отчетности, проверки и административную и уголовную ответственность, в том числе до пяти лет лишения свободы за нарушения».

Против законопроекта выступила и президент страны Саломе Зурабишвили.

«Настойчивость властей в продвижении этого закона против воли населения и несмотря на протесты партнеров — это прямая провокация, российская стратегия дестабилизации», — заявила Зурабишвили, пообещав ветировать закон, если он попадет к ней на стол. Однако у партии «Грузинская мечта», которая настаивает на принятии закона, есть парламентское большинство, которое может преодолеть президентское вето.