Основатель и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью известному американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Интервью было анонсировано во вторник и было опубликовано в ночь на среду. Дуров сообщил, что накануне побеседовал также с журналистом «либеральных взглядов», но не указал, о ком идет речь.

Дуров рассказал Карлсону, что идея создания мессенджера зародилась после обысков силовиков из-за «ВКонтакте», самой популярной в РФ социальной сети, основанной им же. По его словам, именно тогда он осознал важность безопасной связи, после чего вместе с братом Николаем они занялись созданием Telegram.

Дуров опроверг слухи о контроле мессенджера со стороны властей РФ. По его словам, рост Telegram (2,5 млн пользователей в день) не нравится конкурентам, которые распространяют подобную дезинформацию.

Дуров объяснил, что штаб-квартира его проекта находится в Дубае из-за простоты ведения бизнеса, низких налогов, развитой инфраструктуры и отсутствия давления со стороны властей. Он упомянул, что в разное время рассматривал, но в результате отринул идеи базировать проект в Берлине, Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско.

Основатель Telegram также сообщил, что ему не понравилось внимание к проекту спецслужб США. Он рассказал о попытке вербовки его инженеров и слежке. Негативный опыт в США и ограбление в Сан-Франциско подтолкнули его к отказу от жизни в странах, «являющихся крупными геополитическими игроками».

По словам Дурова, Telegram позиционируется как политически нейтральная платформа, не поддерживающая ни одну из сторон. По его мнению, необходимость занимать чью-то сторону — проблема современности.

Также основатель Telegram раскритиковал гегемонию Apple и Google. Он отметил, что эти корпорации могут иметь полный доступ к пользовательскому контенту, включая личные сообщения.

«Вы в любом случае будете пользоваться смартфонами iPhone или Android. После того что я испытал в США, у меня очень сдержанное, с точки зрения безопасности, доверие к платформам, разработанным в США», — отметил он.

Кроме того, Дуров положительно высказался об Илоне Маске, описав его как инноватора и «сторонника свободы слова».