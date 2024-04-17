В результате ракетного удара по центру Чернигова погибли 10 человек и еще 20 пострадали. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, этого не было бы, если бы Украина получила нужное количество средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российской агрессии тоже была соответствующей.

Зеленский подчеркнул, что «украинской решимости достаточно», но подчеркнул необходимость «достаточной решимости партнеров и достаточной поддержки, которая будет ее отражать».

Президент выразил обеспокоенность тем, что число жертв может увеличиться, поскольку спасательная операция все еще продолжается.

*** 11:16

Российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову 17 апреля, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он сказал, что погибло как минимум девять человек, а более 20 получили ранения.

«Враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, много раненых. Сейчас работают спасатели, наши медики. Оказывают всю необходимую помощь», – сообщил Чаус.

По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры города. «Больницы работают в усиленном режиме и уже принимают первых пострадавших», – констатировал он.

По словам Ломако, число жертв неокончательное. «Цифра может быть больше, к сожалению. Потому что много еще неисследованных объектов. Есть травмированные, которые обращаются в городские больницы», – отметил Ломако.

По его словам, в 09:03 три взрыва прогремели в городе, в том числе в густонаселенном районе. «Прямое попадание в здание социальной инфраструктуры. Это 8-этажное здание. Визуально разрушены элементы стен с шести этажей – с третьего по шестой, и пристройки к нему», – сообщил Ломако.