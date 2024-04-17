17 апреля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Пропалестинские активисты заблокировали железнодорожную линию в Торонто
Пропалестинские активисты заблокировали железнодорожную линию в Торонто, требуя эмбарго на поставки оружия Израилю.Сообщается, что полиция Торонто арестовала четырех человек.Ранее парламент Канады принял резолюцию, призывающую правительство прекратить экспорт летального и нелетального оружия для Тель-Авива. #trtнарусском #палестина #митинг #активисты #газа #израиль #торонто #оружие #полиция #арест #канада #правительство #тельавив #спонсирование #протест #trtrussian
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