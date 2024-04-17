В Дубае за полутора суток выпала двойная годовая норма осадков

Дубай практически ушел под воду из-за сильнейших ливней, которые, не прекращаясь, идут в городе уже больше суток. На многих автомагистралях и улицах заглохли автомобили. Один из крупнейших аэропортов мира в Дубае прекратил принимать рейсы. Самолеты там практически плавают. Затоплены первые этажи зданий. Власти призвали жителей не выходить из дома. За полутора суток в Дубае, где дожди практически никогда не бывают, выпала двойная годовая норма осадков. #trtнарусском #дубай #потоп #осадки #оаэ #trtrussian