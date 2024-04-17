Сильные ливни обрушились на Объединенные Арабские Эмираты. За короткий срок на Дубай выпало более полуторагодовой нормы осадков. Это привело к затоплению автомагистралей и международного аэропорта.

Дожди, начавшиеся в понедельник, усилились во вторник. Зафиксировано более 142 мм осадков, тогда как средняя годовая норма в Дубае составляет около 95 мм.

Работа аэропорта была нарушена: взлетно-посадочные полосы оказались затоплены, пассажиры не могли добраться до терминалов. Власти заявили о проблемах с транспортом и задержках рейсов.

В пресс-службе казахстанской авиакомпании Air Astanа сообщили, что около 300 пассажиров ожидают информации о своих рейсах, которые были отменены. Там же сообщили, что пассажирам предоставлено жилье и питание. В Комитете гражданской авиации Республики Казахстан пока затрудняются назвать точное число сограждан, задержавшихся в Дубае.

Сообщается также, что около 2,5 тыс. граждан России ожидают рейсов из ОАЭ, которые были отложены из-за стихийного бедствия. Пассажирам предоставлено место для проживания и питание. Об этом сообщает представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР). О сроках возобновления рейсов пока не сообщалось.

Оперативные службы ОАЭ устраняют последствия стихии — откачивают воду с улиц города. Из-за непогоды большинство школ страны было закрыто, госслужащие работают удаленно.

В ряде жилых домов вода проникла внутрь помещений, жителям пришлось ликвидировать ее последствия. По официальным данным, в эмирате Рас-эль-Хайма один человек погиб из-за наводнения. Наиболее сильно пострадал эмират Фуджейра, расположенный на востоке ОАЭ, — здесь уровень осадков достиг 145 мм.