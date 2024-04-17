Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что он попросил председателя Си Цзиньпина «оказать давление» на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине. Он считает, что «слово Китая имеет вес в России».

Шольц встречался с Си в Пекине 16 апреля в рамках трехдневного визита в Китай. Перед встречей Шольц заявил, что планирует обсудить посильный вклад двух стран в «установление справедливого мира в Украине». По словам канцлера Германии, он попросил Си «оказать давление на Россию, чтобы Путин наконец отказался от своей безумной кампании, вывел войска и прекратил эту ужасную войну».

Шольц также сообщил, что стороны договорились «координировать усилия по содействию проведению конференции высокого уровня в Швейцарии», имея в виду предстоящий глобальный мирный саммит в Люцерне.

Китайское государственное информагентство «Синьхуа» сообщило, что Си и Шольц провели «глубокий обмен мнениями», а Си предложил четыре принципа урегулирования войны в Украине. Принципы включают в себя отказ «от эгоистических выгод», работу по «охлаждению ситуации и неподливанию масла в огонь», создание «условий для восстановления мира» и снижение «негативного воздействия на мировую экономику».

Пекин продолжает поддерживать тесные связи с Москвой после начала войны в Украине в феврале 2022 года. Киев и Европа неоднократно призывали Китай использовать свое влияние на Москву, чтобы помочь остановить войну.