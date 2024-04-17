ПОЛИТИКА
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В России совершили первый в мире прыжок со стратосферы
Российский космический инженер Денис Ефремов заснял свой первый в мире стратосферный прыжок к Северному полюсу. Он был осуществлен с высоты в 10 тыс. метров и был посвящен «юбилею столицы Башкортостана, 120-летию летчика Валерия Чкалова и Дню космонавтики». Прыжок был зафиксирован в Книге рекордов России. #trtнарусском #мурманск #прыжок #россия #северныйполюс #парашют #прыжокспарашютом #космос #стратосфера #башкортостан #космонавтика #книгарекордов #trtrussain
тьит / Others
17 апреля 2024 г.
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