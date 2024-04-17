Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогнозы роста экономики России и уточнил, что в этом году она вырастет на 3,2%.

Это значительно больше, чем показатели крупнейших экономик мира: США, Великобритании, Франции и Германии. Согласно отчету МВФ, стремительному росту российской экономики способствовали «стабильность экспорта нефти» и «высокие государственные расходы», в частности в оборонной сфере. Росту также способствовали инвестиции корпоративных и государственных предприятий, а также «устойчивость частного потребления» в России, отмечает фонд.

Несмотря на санкции, российская экономика покажет устойчивый рост на протяжении текущего года, констатируют в организации. К 2025 году показатели снизятся, следует из прогнозов МВФ, однако все равно будут выше, чем ожидалось ранее, и составят 1,8%.

При этом фонд понизил прогнозы для еврозоны и Великобритании на этот год, предсказав рост лишь на 0,5%. Это делает Британию второй по слабости экономикой среди стран G7 после Германии. По итогам прошлого года ФРГ оказалась самой слабой экономикой среди стран «‎Большой семерки»‎ и единственной с отрицательными показателями роста. Страна продолжает пребывать в технической рецессии и в 2024 году, подчеркивает МВФ.

Фонд также заключил, что мировая экономика по итогам 2023 года оказалась «удивительно устойчивой», несмотря на «‎‎множество мрачных прогнозов‎»‎. Экономика мира смогла избежать рецессии, банковская система в основном устояла, а крупные развивающиеся экономики не столкнулись «‎‎с внезапными остановками» производства, констатировали аналитики фонда.

В МВФ входят 190 стран-участниц. Министерства финансов и бизнес используют ее подсчеты для планирования инвестиций, а центральные банки, такие как Банк России, — для принятия решений по процентным ставкам. Фонд отмечает, что его прогнозы для большинства развитых стран чаще всего совпадают с реальными показателями, расхождение составляет менее 1,5 процентных пункта.